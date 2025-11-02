Flash Liquidity Token (FLP.1) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Κατώτ. 24H $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Υψηλ. 24H $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Υψηλή συνέχεια $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Χαμηλότερη τιμή $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.62%

Flash Liquidity Token (FLP.1) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLP.1 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.39 και ενός υψηλού $ 1.41, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLP.1 είναι $ 1.58, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.18.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLP.1 έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.50M 3.50M 3.50M Συνολικός Όγκος 3,504,310.961869 3,504,310.961869 3,504,310.961869

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flash Liquidity Token είναι $ 4.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLP.1 είναι 3.50M, με συνολική προσφορά 3504310.961869. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.91M