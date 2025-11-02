Flagship by Virtuals (FYI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00631788 Υψηλ. 24H $ 0.00738289 Υψηλή συνέχεια $ 0.02405088 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00218454 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.95%

Flagship by Virtuals (FYI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00631208. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FYI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00631788 και ενός υψηλού $ 0.00738289, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FYI είναι $ 0.02405088, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00218454.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FYI έχει αλλάξει κατά -2.39% την τελευταία ώρα, -12.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 619.29K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 98.02M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flagship by Virtuals είναι $ 619.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FYI είναι 98.02M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.32M