Η σημερινή ζωντανή τιμή Flagship by Virtuals είναι 0.00631208 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FYI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FYI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FYI

Πληροφορίες Τιμής FYI

Τι είναι το FYI

Whitepaper FYI

Επίσημος Ιστότοπος FYI

Tokenomics FYI

Προβλέψεις Τιμών FYI

Flagship by Virtuals Λογότ.

Flagship by Virtuals Τιμή (FYI)

Live Τιμή 1 FYI σε USD

$0.00631788
$0.00631788$0.00631788
-12.70%1D
Flagship by Virtuals (FYI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:21:40 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00631788
$ 0.00631788$ 0.00631788
Κατώτ. 24H
$ 0.00738289
$ 0.00738289$ 0.00738289
Υψηλ. 24H

$ 0.00631788
$ 0.00631788$ 0.00631788

$ 0.00738289
$ 0.00738289$ 0.00738289

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-2.39%

-12.83%

+15.95%

+15.95%

Flagship by Virtuals (FYI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00631208. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FYI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00631788 και ενός υψηλού $ 0.00738289, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FYI είναι $ 0.02405088, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00218454.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FYI έχει αλλάξει κατά -2.39% την τελευταία ώρα, -12.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Πληροφορίες αγοράς

$ 619.29K
$ 619.29K$ 619.29K

--
----

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

98.02M
98.02M 98.02M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flagship by Virtuals είναι $ 619.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FYI είναι 98.02M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.32M

Flagship by Virtuals (FYI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Flagship by Virtuals σε USD ήταν $ -0.000929559358685428.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flagship by Virtuals σε USD ήταν $ +0.0002539715.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flagship by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0019222202.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flagship by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000929559358685428-12.83%
30 ημέρες$ +0.0002539715+4.02%
60 Ημέρες$ -0.0019222202-30.45%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

Flagship's mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

Flagship by Virtuals (FYI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Flagship by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Flagship by Virtuals (FYI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Flagship by Virtuals (FYI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Flagship by Virtuals.

Ελέγξτε την Flagship by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

FYI σε Τοπικά Νομίσματα

Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Flagship by Virtuals (FYI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FYI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Flagship by Virtuals (FYI)

Πόσο αξίζει το Flagship by Virtuals (FYI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FYI στο USD είναι 0.00631208 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FYI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FYI σε USD είναι $ 0.00631208. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Flagship by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FYI είναι $ 619.29K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FYI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FYI είναι 98.02M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FYI;
Το FYI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02405088 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FYI;
Το FYI είχε τιμή ATL ύψους 0.00218454 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FYI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FYI είναι -- USD.
Θα ανέβει το FYI υψηλότερα φέτος;
Το FYI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FYI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:21:40 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

