FixMe AI (FIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00180473 Υψηλ. 24H $ 0.00184823 Υψηλή συνέχεια $ 0.00612491 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0017181 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.36%

FixMe AI (FIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00183318. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00180473 και ενός υψηλού $ 0.00184823, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIX είναι $ 0.00612491, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0017181.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIX έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, +1.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FixMe AI (FIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 52.84K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 91.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 28.83M Συνολικός Όγκος 50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FixMe AI είναι $ 52.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIX είναι 28.83M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 91.66K