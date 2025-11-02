FITCOIN (FITCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00338602 $ 0.00338602 $ 0.00338602 Κατώτ. 24H $ 0.00383345 $ 0.00383345 $ 0.00383345 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00338602$ 0.00338602 $ 0.00338602 Υψηλ. 24H $ 0.00383345$ 0.00383345 $ 0.00383345 Υψηλή συνέχεια $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.11%

FITCOIN (FITCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00350725. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FITCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00338602 και ενός υψηλού $ 0.00383345, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FITCOIN είναι $ 0.00833283, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FITCOIN έχει αλλάξει κατά +1.77% την τελευταία ώρα, -2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 903.55M 903.55M 903.55M Συνολικός Όγκος 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FITCOIN είναι $ 3.17M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FITCOIN είναι 903.55M, με συνολική προσφορά 923364579.7657266. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.24M