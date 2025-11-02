Fishwheel (FSHWHL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007335$ 0.00007335 $ 0.00007335 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.62%

Fishwheel (FSHWHL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008374. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FSHWHL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FSHWHL είναι $ 0.0031303, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007335.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FSHWHL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fishwheel (FSHWHL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 962.52M 962.52M 962.52M Συνολικός Όγκος 962,517,935.527072 962,517,935.527072 962,517,935.527072

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fishwheel είναι $ 80.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FSHWHL είναι 962.52M, με συνολική προσφορά 962517935.527072. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 80.61K