Τι είναι First Ever Meme Currency (KEKELS)

KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

First Ever Meme Currency (KEKELS) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

First Ever Meme Currency (KEKELS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του First Ever Meme Currency (KEKELS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KEKELS token τώρα!