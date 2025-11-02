first AI actress (TILLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001408 $ 0.00001408 $ 0.00001408 Κατώτ. 24H $ 0.00001491 $ 0.00001491 $ 0.00001491 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001408$ 0.00001408 $ 0.00001408 Υψηλ. 24H $ 0.00001491$ 0.00001491 $ 0.00001491 Υψηλή συνέχεια $ 0.00077826$ 0.00077826 $ 0.00077826 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001408$ 0.00001408 $ 0.00001408 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.14%

first AI actress (TILLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001408. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TILLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001408 και ενός υψηλού $ 0.00001491, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TILLY είναι $ 0.00077826, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001408.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TILLY έχει αλλάξει κατά -0.58% την τελευταία ώρα, -5.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

first AI actress (TILLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.58M 999.58M 999.58M Συνολικός Όγκος 999,576,929.341569 999,576,929.341569 999,576,929.341569

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του first AI actress είναι $ 14.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TILLY είναι 999.58M, με συνολική προσφορά 999576929.341569. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.07K