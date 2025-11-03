firecoin (FIRECOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000657 $ 0.00000657 $ 0.00000657 Κατώτ. 24H $ 0.00000669 $ 0.00000669 $ 0.00000669 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000657$ 0.00000657 $ 0.00000657 Υψηλ. 24H $ 0.00000669$ 0.00000669 $ 0.00000669 Υψηλή συνέχεια $ 0.0002195$ 0.0002195 $ 0.0002195 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.72%

firecoin (FIRECOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000661. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIRECOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000657 και ενός υψηλού $ 0.00000669, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIRECOIN είναι $ 0.0002195, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000050.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIRECOIN έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

firecoin (FIRECOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 910.86M 910.86M 910.86M Συνολικός Όγκος 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του firecoin είναι $ 6.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIRECOIN είναι 910.86M, με συνολική προσφορά 910858751.549774. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.03K