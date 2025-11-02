ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Finna AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FINNA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FINNA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Finna AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FINNA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FINNA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FINNA

Πληροφορίες Τιμής FINNA

Τι είναι το FINNA

Επίσημος Ιστότοπος FINNA

Tokenomics FINNA

Προβλέψεις Τιμών FINNA

Finna AI Λογότ.

Finna AI Τιμή (FINNA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FINNA σε USD

--
----
-2.40%1D
mexc
USD
Finna AI (FINNA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:21:01 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-2.45%

-16.40%

-16.40%

Finna AI (FINNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FINNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FINNA είναι $ 0.00201926, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FINNA έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -2.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Finna AI (FINNA) Πληροφορίες αγοράς

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

--
----

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,459.5511461
999,982,459.5511461 999,982,459.5511461

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Finna AI είναι $ 54.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FINNA είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999982459.5511461. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.38K

Finna AI (FINNA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Finna AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Finna AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Finna AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Finna AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.45%
30 ημέρες$ 0-40.49%
60 Ημέρες$ 0-69.50%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Finna AI (FINNA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Finna AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Finna AI (FINNA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Finna AI (FINNA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Finna AI.

Ελέγξτε την Finna AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

FINNA σε Τοπικά Νομίσματα

Finna AI (FINNA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Finna AI (FINNA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FINNA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Finna AI (FINNA)

Πόσο αξίζει το Finna AI (FINNA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FINNA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FINNA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FINNA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Finna AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FINNA είναι $ 54.38K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FINNA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FINNA είναι 999.98M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FINNA;
Το FINNA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00201926 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FINNA;
Το FINNA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FINNA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FINNA είναι -- USD.
Θα ανέβει το FINNA υψηλότερα φέτος;
Το FINNA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FINNA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Finna AI (FINNA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

