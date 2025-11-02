Finna AI (FINNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.40%

Finna AI (FINNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FINNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FINNA είναι $ 0.00201926, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FINNA έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -2.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Finna AI (FINNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,982,459.5511461 999,982,459.5511461 999,982,459.5511461

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Finna AI είναι $ 54.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FINNA είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999982459.5511461. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.38K