Figure Heloc (FIGR_HELOC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Κατώτ. 24H $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Υψηλ. 24H $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Υψηλή συνέχεια $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Χαμηλότερη τιμή $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.017. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIGR_HELOC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.015 και ενός υψηλού $ 1.05, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIGR_HELOC είναι $ 1.37, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.155357.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIGR_HELOC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.62B$ 13.62B $ 13.62B Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.62B$ 13.62B $ 13.62B Προμήθεια Κυκλοφορίας 13.39B 13.39B 13.39B Συνολικός Όγκος 13,390,583,521.109 13,390,583,521.109 13,390,583,521.109

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Figure Heloc είναι $ 13.62B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIGR_HELOC είναι 13.39B, με συνολική προσφορά 13390583521.109. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.62B