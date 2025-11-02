ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Figure Heloc είναι 1.017 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FIGR_HELOC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FIGR_HELOC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Figure Heloc είναι 1.017 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FIGR_HELOC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FIGR_HELOC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FIGR_HELOC

Πληροφορίες Τιμής FIGR_HELOC

Τι είναι το FIGR_HELOC

Whitepaper FIGR_HELOC

Επίσημος Ιστότοπος FIGR_HELOC

Tokenomics FIGR_HELOC

Προβλέψεις Τιμών FIGR_HELOC

Figure Heloc Λογότ.

Figure Heloc Τιμή (FIGR_HELOC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FIGR_HELOC σε USD

$1.017
-2.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:32:35 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.015
Κατώτ. 24H
$ 1.05
Υψηλ. 24H

$ 1.015
$ 1.05
$ 1.37
$ 0.155357
--

-2.65%

+1.70%

+1.70%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.017. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIGR_HELOC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.015 και ενός υψηλού $ 1.05, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIGR_HELOC είναι $ 1.37, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.155357.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIGR_HELOC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Πληροφορίες αγοράς

$ 13.62B
--
$ 13.62B
13.39B
13,390,583,521.109
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Figure Heloc είναι $ 13.62B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIGR_HELOC είναι 13.39B, με συνολική προσφορά 13390583521.109. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.62B

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Figure Heloc σε USD ήταν $ -0.0277605.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Figure Heloc σε USD ήταν $ +0.0089013942.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Figure Heloc σε USD ήταν $ +0.0114883371.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Figure Heloc σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0277605-2.65%
30 ημέρες$ +0.0089013942+0.88%
60 Ημέρες$ +0.0114883371+1.13%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Figure Heloc Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Figure Heloc (FIGR_HELOC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Figure Heloc (FIGR_HELOC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Figure Heloc.

Ελέγξτε την Figure Heloc πρόβλεψη τιμής τώρα!

FIGR_HELOC σε Τοπικά Νομίσματα

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Figure Heloc (FIGR_HELOC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FIGR_HELOC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Πόσο αξίζει το Figure Heloc (FIGR_HELOC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FIGR_HELOC στο USD είναι 1.017 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FIGR_HELOC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FIGR_HELOC σε USD είναι $ 1.017. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Figure Heloc;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FIGR_HELOC είναι $ 13.62B USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FIGR_HELOC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FIGR_HELOC είναι 13.39B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FIGR_HELOC;
Το FIGR_HELOC πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.37 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FIGR_HELOC;
Το FIGR_HELOC είχε τιμή ATL ύψους 0.155357 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FIGR_HELOC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FIGR_HELOC είναι -- USD.
Θα ανέβει το FIGR_HELOC υψηλότερα φέτος;
Το FIGR_HELOC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FIGR_HELOC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

