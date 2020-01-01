Fight Of The Ages (FOTA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fight Of The Ages (FOTA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fight Of The Ages (FOTA) FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fota.io

Fight Of The Ages (FOTA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fight Of The Ages (FOTA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 149.16 $ 149.16 $ 149.16 Συνολική προμήθεια: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 299.40 $ 299.40 $ 299.40 Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.790258 $ 0.790258 $ 0.790258 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00002123 $ 0.00002123 $ 0.00002123 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fight Of The Ages (FOTA)

Tokenomics Fight Of The Ages (FOTA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fight Of The Ages (FOTA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FOTA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FOTA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FOTA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FOTA token!

