Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Κατώτ. 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλή συνέχεια $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Χαμηλότερη τιμή $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FDIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.0 και ενός υψηλού $ 1.0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FDIT είναι $ 1.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FDIT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Προμήθεια Κυκλοφορίας 232.75M 232.75M 232.75M Συνολικός Όγκος 232,747,760.6 232,747,760.6 232,747,760.6

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fidelity Digital Interest Token είναι $ 232.75M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FDIT είναι 232.75M, με συνολική προσφορά 232747760.6. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 232.75M