FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.61% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -31.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -31.76%

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RAGEGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RAGEGUY είναι $ 0.0023592, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RAGEGUY έχει αλλάξει κατά +0.61% την τελευταία ώρα, -2.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -31.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.20K$ 15.20K $ 15.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.20K$ 15.20K $ 15.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.40M 999.40M 999.40M Συνολικός Όγκος 999,397,975.085966 999,397,975.085966 999,397,975.085966

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU είναι $ 15.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RAGEGUY είναι 999.40M, με συνολική προσφορά 999397975.085966. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.20K