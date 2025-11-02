Felysyum (FELY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.338091 $ 0.338091 $ 0.338091 Κατώτ. 24H $ 0.341984 $ 0.341984 $ 0.341984 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.338091$ 0.338091 $ 0.338091 Υψηλ. 24H $ 0.341984$ 0.341984 $ 0.341984 Υψηλή συνέχεια $ 0.356321$ 0.356321 $ 0.356321 Χαμηλότερη τιμή $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.02%

Felysyum (FELY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.338095. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FELY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.338091 και ενός υψηλού $ 0.341984, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FELY είναι $ 0.356321, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.240519.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FELY έχει αλλάξει κατά -0.60% την τελευταία ώρα, -0.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Felysyum (FELY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.80M$ 14.80M $ 14.80M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 169.05M$ 169.05M $ 169.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 43.77M 43.77M 43.77M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Felysyum είναι $ 14.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FELY είναι 43.77M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 169.05M