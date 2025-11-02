Feels Good (GOOD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.97%

Feels Good (GOOD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOOD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOOD είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOOD έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, +20.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Feels Good (GOOD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 171.97K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 171.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M Συνολικός Όγκος 999,970,325.134223

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Feels Good είναι $ 171.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOOD είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999970325.134223. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 171.97K