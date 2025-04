Τι είναι Fedoracoin (TIPS)

FedoraCoin (or commonly known as TiPS) is a new cryptocurrency that is based on the Tips Fedora meme. It has very strong resemblance to the popular Dogecoin that was also started based on a joke and online Doge meme. As the name goes, FedoraCoin aims to become the official online tipping currency. It has support for Windows, Linux, and Mac wallets.

