FARTWORM (FARTWORM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000565 $ 0.00000565 $ 0.00000565 Κατώτ. 24H $ 0.00000583 $ 0.00000583 $ 0.00000583 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000565$ 0.00000565 $ 0.00000565 Υψηλ. 24H $ 0.00000583$ 0.00000583 $ 0.00000583 Υψηλή συνέχεια $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000565$ 0.00000565 $ 0.00000565 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.04%

FARTWORM (FARTWORM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000569. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTWORM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000565 και ενός υψηλού $ 0.00000583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTWORM είναι $ 0.000188, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000565.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTWORM έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -1.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FARTWORM (FARTWORM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.55M 994.55M 994.55M Συνολικός Όγκος 994,549,912.767766 994,549,912.767766 994,549,912.767766

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FARTWORM είναι $ 5.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTWORM είναι 994.55M, με συνολική προσφορά 994549912.767766. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.66K