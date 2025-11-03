Farting Bonk (FONK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000539 Υψηλ. 24H $ 0.00000551 Υψηλή συνέχεια $ 0.000137 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000502 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.17%

Farting Bonk (FONK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000541. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FONK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000539 και ενός υψηλού $ 0.00000551, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FONK είναι $ 0.000137, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000502.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FONK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Farting Bonk (FONK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.41K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.33M Συνολικός Όγκος 999,332,194.633615

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Farting Bonk είναι $ 5.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FONK είναι 999.33M, με συνολική προσφορά 999332194.633615. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.41K