FARTCREDIT (FARTCREDIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0.0000442
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000531
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) --
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) --
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.28%

FARTCREDIT (FARTCREDIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000566. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTCREDIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTCREDIT είναι $ 0.0000442, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000531.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTCREDIT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FARTCREDIT (FARTCREDIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.66K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.66K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.90M
Συνολικός Όγκος 998,900,979.586372

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FARTCREDIT είναι $ 5.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTCREDIT είναι 998.90M, με συνολική προσφορά 998900979.586372. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.66K