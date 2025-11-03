FartcoinCRO (PFFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.52%

FartcoinCRO (PFFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PFFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PFFT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PFFT έχει αλλάξει κατά -0.27% την τελευταία ώρα, -0.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 818.87M 818.87M 818.87M Συνολικός Όγκος 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FartcoinCRO είναι $ 12.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PFFT είναι 818.87M, με συνολική προσφορά 970000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.17K