ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή FartcoinCRO είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PFFT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PFFT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή FartcoinCRO είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PFFT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PFFT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PFFT

Πληροφορίες Τιμής PFFT

Τι είναι το PFFT

Επίσημος Ιστότοπος PFFT

Tokenomics PFFT

Προβλέψεις Τιμών PFFT

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

FartcoinCRO Λογότ.

FartcoinCRO Τιμή (PFFT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PFFT σε USD

--
----
-0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
FartcoinCRO (PFFT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:29:13 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-0.95%

-6.52%

-6.52%

FartcoinCRO (PFFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PFFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PFFT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PFFT έχει αλλάξει κατά -0.27% την τελευταία ώρα, -0.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K

--
----

$ 15.17K
$ 15.17K$ 15.17K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FartcoinCRO είναι $ 12.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PFFT είναι 818.87M, με συνολική προσφορά 970000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.17K

FartcoinCRO (PFFT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από FartcoinCRO σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FartcoinCRO σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FartcoinCRO σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FartcoinCRO σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.95%
30 ημέρες$ 0-41.45%
60 Ημέρες$ 0-72.21%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

FartcoinCRO (PFFT) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

FartcoinCRO Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FartcoinCRO (PFFT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FartcoinCRO (PFFT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FartcoinCRO.

Ελέγξτε την FartcoinCRO πρόβλεψη τιμής τώρα!

PFFT σε Τοπικά Νομίσματα

FartcoinCRO (PFFT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FartcoinCRO (PFFT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PFFT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με FartcoinCRO (PFFT)

Πόσο αξίζει το FartcoinCRO (PFFT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PFFT στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PFFT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PFFT σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FartcoinCRO;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PFFT είναι $ 12.81K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PFFT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PFFT είναι 818.87M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PFFT;
Το PFFT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PFFT;
Το PFFT είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PFFT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PFFT είναι -- USD.
Θα ανέβει το PFFT υψηλότερα φέτος;
Το PFFT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PFFT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:29:13 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,218.06
$110,218.06$110,218.06

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.91
$3,860.91$3,860.91

+0.19%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02620
$0.02620$0.02620

-0.41%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

+0.29%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2078
$1.2078$1.2078

-4.28%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,218.06
$110,218.06$110,218.06

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.91
$3,860.91$3,860.91

+0.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

+0.29%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.67
$87.67$87.67

-1.04%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4943
$2.4943$2.4943

-0.22%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0660
$0.0660$0.0660

+32.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05399
$0.05399$0.05399

+169.95%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08523
$0.08523$0.08523

+3.17%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004100
$0.000000004100$0.000000004100

+842.52%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000690
$0.0000690$0.0000690

+173.80%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01541
$0.01541$0.01541

+92.62%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000003112
$0.0000000000003112$0.0000000000003112

+136.65%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000551
$0.000000000551$0.000000000551

+41.64%