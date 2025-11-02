fartcoin killer (BUTTPLUG) Πληροφορίες τιμής (USD)

fartcoin killer (BUTTPLUG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUTTPLUG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUTTPLUG είναι $ 0.00312277, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUTTPLUG έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -5.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

fartcoin killer (BUTTPLUG) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του fartcoin killer είναι $ 79.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUTTPLUG είναι 999.43M, με συνολική προσφορά 999428874.446696. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.44K