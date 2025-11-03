ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Fartcoin Cash είναι 0.00000626 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FARTCASH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FARTCASH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FARTCASH

Πληροφορίες Τιμής FARTCASH

Τι είναι το FARTCASH

Επίσημος Ιστότοπος FARTCASH

Tokenomics FARTCASH

Προβλέψεις Τιμών FARTCASH

Fartcoin Cash Τιμή (FARTCASH)

Live Τιμή 1 FARTCASH σε USD

--
----
0.00%1D
USD
Fartcoin Cash (FARTCASH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:29:05 (UTC+8)

Fartcoin Cash (FARTCASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000626
$ 0.00000626
Κατώτ. 24H
$ 0.00000626
$ 0.00000626
Υψηλ. 24H

$ 0.00000626
$ 0.00000626

$ 0.00000626
$ 0.00000626

$ 0.00014261
$ 0.00014261

$ 0.0000057
$ 0.0000057

--

0.00%

+1.70%

+1.70%

Fartcoin Cash (FARTCASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000626. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTCASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000626 και ενός υψηλού $ 0.00000626, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTCASH είναι $ 0.00014261, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000057.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTCASH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fartcoin Cash (FARTCASH) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.32K
$ 5.32K

--
----

$ 6.26K
$ 6.26K

850.35M
850.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fartcoin Cash είναι $ 5.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTCASH είναι 850.35M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.26K

Fartcoin Cash (FARTCASH) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Fartcoin Cash σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Fartcoin Cash σε USD ήταν $ -0.0000010520.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Fartcoin Cash σε USD ήταν $ -0.0000011004.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Fartcoin Cash σε USD ήταν $ -0.000002937338149373738.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ -0.0000010520-16.80%
60 Ημέρες$ -0.0000011004-17.57%
90 Ημέρες$ -0.000002937338149373738-31.93%

Τι είναι Fartcoin Cash (FARTCASH)

We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users.

I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Fartcoin Cash (FARTCASH) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Fartcoin Cash Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Fartcoin Cash (FARTCASH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Fartcoin Cash (FARTCASH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Fartcoin Cash.

Ελέγξτε την Fartcoin Cash πρόβλεψη τιμής τώρα!

FARTCASH σε Τοπικά Νομίσματα

Fartcoin Cash (FARTCASH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Fartcoin Cash (FARTCASH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FARTCASH token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Fartcoin Cash (FARTCASH)

Πόσο αξίζει το Fartcoin Cash (FARTCASH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FARTCASH στο USD είναι 0.00000626 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FARTCASH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FARTCASH σε USD είναι $ 0.00000626. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Fartcoin Cash;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FARTCASH είναι $ 5.32K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FARTCASH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FARTCASH είναι 850.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FARTCASH;
Το FARTCASH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00014261 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FARTCASH;
Το FARTCASH είχε τιμή ATL ύψους 0.0000057 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FARTCASH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FARTCASH είναι -- USD.
Θα ανέβει το FARTCASH υψηλότερα φέτος;
Το FARTCASH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FARTCASH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:29:05 (UTC+8)

Fartcoin Cash (FARTCASH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

