Fartcoin Cash (FARTCASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000626 $ 0.00000626 $ 0.00000626 Κατώτ. 24H $ 0.00000626 $ 0.00000626 $ 0.00000626 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000626$ 0.00000626 $ 0.00000626 Υψηλ. 24H $ 0.00000626$ 0.00000626 $ 0.00000626 Υψηλή συνέχεια $ 0.00014261$ 0.00014261 $ 0.00014261 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70%

Fartcoin Cash (FARTCASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000626. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTCASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000626 και ενός υψηλού $ 0.00000626, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTCASH είναι $ 0.00014261, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000057.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTCASH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fartcoin Cash (FARTCASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 850.35M 850.35M 850.35M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fartcoin Cash είναι $ 5.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTCASH είναι 850.35M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.26K