FartCoin (FART) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00433094 $ 0.00433094 $ 0.00433094 Κατώτ. 24H $ 0.00441009 $ 0.00441009 $ 0.00441009 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00433094$ 0.00433094 $ 0.00433094 Υψηλ. 24H $ 0.00441009$ 0.00441009 $ 0.00441009 Υψηλή συνέχεια $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.11%

FartCoin (FART) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00434849. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FART μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00433094 και ενός υψηλού $ 0.00441009, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FART είναι $ 0.0192503, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FART έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -1.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FartCoin (FART) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 302.01K$ 302.01K $ 302.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 302.01K$ 302.01K $ 302.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 69.42M 69.42M 69.42M Συνολικός Όγκος 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FartCoin είναι $ 302.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FART είναι 69.42M, με συνολική προσφορά 69420000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 302.01K