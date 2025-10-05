faithcoin (FAITHCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.61%

faithcoin (FAITHCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FAITHCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FAITHCOIN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FAITHCOIN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +12.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

faithcoin (FAITHCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.14K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 945.89M Συνολικός Όγκος 945,894,582.298093

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του faithcoin είναι $ 7.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FAITHCOIN είναι 945.89M, με συνολική προσφορά 945894582.298093. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.14K