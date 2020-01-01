Exatech (EXT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Exatech (EXT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Exatech (EXT) The POAI Blockchain is a decentralized platform built on the Exa_Tech network that uses blockchain technology to revolutionize the world. Exa_Tech Network is a high-performance blockchain platform designed to handle large transactions per second and has low gas fees. The POAI blockchain is designed to provide a secure, transparent and immutable record of all data, which can be accessed by anyone from anywhere around the world. world. The platform uses smart contracts to automate processes, ensure that all data is properly validated and authenticated, and to encourage participation in the platform through a token-based system. One of the key benefits of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is its ability to handle large transactions per second. This is important for platforms like POAI, which deal with large amounts of data that need to be processed quickly and efficiently. With Exa_Tech's high-performance network capabilities, POAI can handle large amounts of data quickly and accurately. Another advantage of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is low fuel costs. Gas fees are transaction fees paid by users to the network to carry out transactions. With low fuel costs, POAI is able to provide cost-effective services to users, making it accessible to more professionals. Overall, the combination of POAI blockchain and Exa_Tech network provides a powerful platform for professional developers and researchers to collaborate, share information and develop everything. With low gas costs, high performance capabilities, and the ability to handle large transactions per second, the POAI blockchain is poised to revolutionize technology in blockchain systems and ecosystems. Επίσημη ιστοσελίδα: https://exatech-ext.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://exatech.gitbook.io/exa_tech-whitepapperv2/ Αγοράστε EXT τώρα!

Exatech (EXT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Exatech (EXT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.43K $ 6.43K $ 6.43K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.06546 $ 0.06546 $ 0.06546 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00004831 $ 0.00004831 $ 0.00004831 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Exatech (EXT)

Tokenomics Exatech (EXT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Exatech (EXT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EXT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EXT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EXT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EXT token!

