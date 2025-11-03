EVIVO Token (EVIVO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.77%

EVIVO Token (EVIVO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVIVO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVIVO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVIVO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -1.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EVIVO Token (EVIVO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 750.39M 750.39M 750.39M Συνολικός Όγκος 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EVIVO Token είναι $ 26.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVIVO είναι 750.39M, με συνολική προσφορά 999622386.613831. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.52K