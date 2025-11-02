Evil Larry (LARRY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00343299 $ 0.00343299 $ 0.00343299 Κατώτ. 24H $ 0.00371135 $ 0.00371135 $ 0.00371135 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00343299$ 0.00343299 $ 0.00343299 Υψηλ. 24H $ 0.00371135$ 0.00371135 $ 0.00371135 Υψηλή συνέχεια $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.72%

Evil Larry (LARRY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00343208. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LARRY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00343299 και ενός υψηλού $ 0.00371135, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LARRY είναι $ 0.088823, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00155563.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LARRY έχει αλλάξει κατά -1.01% την τελευταία ώρα, -7.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -43.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Evil Larry (LARRY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.47M 998.47M 998.47M Συνολικός Όγκος 998,470,118.6782507 998,470,118.6782507 998,470,118.6782507

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Evil Larry είναι $ 3.43M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LARRY είναι 998.47M, με συνολική προσφορά 998470118.6782507. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.43M