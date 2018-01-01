EvidenZ (BCDT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το EvidenZ (BCDT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες EvidenZ (BCDT) Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.evidenz.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Αγοράστε BCDT τώρα!

EvidenZ (BCDT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για EvidenZ (BCDT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 888.08K $ 888.08K $ 888.08K Συνολική προμήθεια: $ 36.07M $ 36.07M $ 36.07M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 930.06K $ 930.06K $ 930.06K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02578471 $ 0.02578471 $ 0.02578471 Μάθετε περισσότερα για την τιμή EvidenZ (BCDT)

Tokenomics EvidenZ (BCDT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του EvidenZ (BCDT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BCDT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BCDT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BCDT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BCDT token!

