Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Evercraft Ecotechnologies (ECET), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Evercraft Ecotechnologies (ECET) Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ecet.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Αγοράστε ECET τώρα!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Evercraft Ecotechnologies (ECET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Συνολική προμήθεια: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0054205 $ 0.0054205 $ 0.0054205 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00643196 $ 0.00643196 $ 0.00643196 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Tokenomics Evercraft Ecotechnologies (ECET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Evercraft Ecotechnologies (ECET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ECET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ECET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ECET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ECET token!

Πρόβλεψη Τιμής ECET Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ECET; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ECET συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ECET Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!