Eva AI Companion (EVA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000657 Κατώτ. 24H $ 0.00000657 Υψηλ. 24H $ 0.00000657 Υψηλή συνέχεια $ 0.00022567 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000063 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.16%

Eva AI Companion (EVA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000657. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000657 και ενός υψηλού $ 0.00000657, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVA είναι $ 0.00022567, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000063.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eva AI Companion (EVA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.56K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.46M Συνολικός Όγκος 999,463,031.105646

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eva AI Companion είναι $ 6.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVA είναι 999.46M, με συνολική προσφορά 999463031.105646. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.56K