Πληροφορίες Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.eticaprotocol.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Αγοράστε ETI τώρα!

Etica (ETI) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 317.46K
Συνολική προμήθεια: $ 5.80M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.80M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 317.46K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.8
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00899131
Τρέχουσα τιμή: $ 0.054745

Tokenomics Etica (ETI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Etica (ETI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ETI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ETI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ETI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ETI token!

