Etherland (ELAND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00155633 Υψηλ. 24H $ 0.00157497 Υψηλή συνέχεια $ 0.447864 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00151247 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.52%

Etherland (ELAND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00156788. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ELAND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00155633 και ενός υψηλού $ 0.00157497, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ELAND είναι $ 0.447864, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00151247.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ELAND έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Etherland (ELAND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 64.10K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 64.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 40.88M Συνολικός Όγκος 41,024,063.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Etherland είναι $ 64.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ELAND είναι 40.88M, με συνολική προσφορά 41024063.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 64.32K