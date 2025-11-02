Etherex Liquid Staking Token (REX33) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.164453 $ 0.164453 $ 0.164453 Κατώτ. 24H $ 0.171358 $ 0.171358 $ 0.171358 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.164453$ 0.164453 $ 0.164453 Υψηλ. 24H $ 0.171358$ 0.171358 $ 0.171358 Υψηλή συνέχεια $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Χαμηλότερη τιμή $ 0.15533$ 0.15533 $ 0.15533 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.29%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.168039. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REX33 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.164453 και ενός υψηλού $ 0.171358, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REX33 είναι $ 0.583351, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.15533.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REX33 έχει αλλάξει κατά +2.17% την τελευταία ώρα, -0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Προμήθεια Κυκλοφορίας 86.80M 86.80M 86.80M Συνολικός Όγκος 86,801,591.71013947 86,801,591.71013947 86,801,591.71013947

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Etherex Liquid Staking Token είναι $ 14.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REX33 είναι 86.80M, με συνολική προσφορά 86801591.71013947. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.58M