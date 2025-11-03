ETHERBUTTS (METH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00002831$ 0.00002831 $ 0.00002831 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000779$ 0.00000779 $ 0.00000779 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.19%

ETHERBUTTS (METH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000813. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές METH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του METH είναι $ 0.00002831, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000779.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το METH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ETHERBUTTS (METH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 944.65M 944.65M 944.65M Συνολικός Όγκος 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ETHERBUTTS είναι $ 7.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του METH είναι 944.65M, με συνολική προσφορά 944649365.3536083. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.68K