ETH6900 (ETH6900) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.148103$ 0.148103 $ 0.148103 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006744$ 0.00006744 $ 0.00006744 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.25%

ETH6900 (ETH6900) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011478. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ETH6900 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ETH6900 είναι $ 0.148103, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006744.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ETH6900 έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ETH6900 (ETH6900) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ETH6900 είναι $ 11.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ETH6900 είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.48K