ETF The Token (ETF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ETF The Token (ETF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες ETF The Token (ETF) What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://etf.live/ Αγοράστε ETF τώρα!

ETF The Token (ETF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ETF The Token (ETF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K Συνολική προμήθεια: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.617664 $ 0.617664 $ 0.617664 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00152818 $ 0.00152818 $ 0.00152818 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00394195 $ 0.00394195 $ 0.00394195 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ETF The Token (ETF)

Tokenomics ETF The Token (ETF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ETF The Token (ETF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ETF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ETF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ETF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ETF token!

