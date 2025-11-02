ESV Capital (ESVC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00770378 $ 0.00770378 $ 0.00770378 Κατώτ. 24H $ 0.00947363 $ 0.00947363 $ 0.00947363 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00770378$ 0.00770378 $ 0.00770378 Υψηλ. 24H $ 0.00947363$ 0.00947363 $ 0.00947363 Υψηλή συνέχεια $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.47%

ESV Capital (ESVC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0084869. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ESVC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00770378 και ενός υψηλού $ 0.00947363, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ESVC είναι $ 0.193934, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00539879.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ESVC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -10.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ESV Capital (ESVC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 848.61K$ 848.61K $ 848.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 848.61K$ 848.61K $ 848.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ESV Capital είναι $ 848.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ESVC είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 99999917.859929. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 848.61K