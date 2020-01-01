Espresso Bot (ESPR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Espresso Bot (ESPR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Espresso Bot (ESPR) Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips. Επίσημη ιστοσελίδα: https://espressobot.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://espressobot.gitbook.io/espressobot-docs/ Αγοράστε ESPR τώρα!

Espresso Bot (ESPR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Espresso Bot (ESPR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 98.14K $ 98.14K $ 98.14K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 98.14K $ 98.14K $ 98.14K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00801263 $ 0.00801263 $ 0.00801263 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Espresso Bot (ESPR)

Tokenomics Espresso Bot (ESPR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Espresso Bot (ESPR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ESPR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ESPR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ESPR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ESPR token!

Πρόβλεψη Τιμής ESPR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ESPR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ESPR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ESPR Token τώρα!

