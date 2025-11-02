Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.166085 $ 0.166085 $ 0.166085 Κατώτ. 24H $ 0.171907 $ 0.171907 $ 0.171907 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.166085$ 0.166085 $ 0.166085 Υψηλ. 24H $ 0.171907$ 0.171907 $ 0.171907 Υψηλή συνέχεια $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Χαμηλότερη τιμή $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.07%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.169746. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMPLUNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.166085 και ενός υψηλού $ 0.171907, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMPLUNA είναι $ 4.1, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.07169.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMPLUNA έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 502.45K$ 502.45K $ 502.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 502.45K$ 502.45K $ 502.45K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.95M 2.95M 2.95M Συνολικός Όγκος 2,953,735.023118 2,953,735.023118 2,953,735.023118

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eris Amplified Luna είναι $ 502.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMPLUNA είναι 2.95M, με συνολική προσφορά 2953735.023118. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 502.45K