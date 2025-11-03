Erha (二哈) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Κατώτ. 24H $ 0.00000879 $ 0.00000879 $ 0.00000879 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 Υψηλ. 24H $ 0.00000879$ 0.00000879 $ 0.00000879 Υψηλή συνέχεια $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.90%

Erha (二哈) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000861. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 二哈 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000857 και ενός υψηλού $ 0.00000879, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 二哈 είναι $ 0.02344646, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000063.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 二哈 έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -0.56% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Erha (二哈) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Erha είναι $ 8.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 二哈 είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.61K