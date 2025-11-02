ErectusDAO (YUGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.199601 $ 0.199601 $ 0.199601 Κατώτ. 24H $ 0.209499 $ 0.209499 $ 0.209499 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.199601$ 0.199601 $ 0.199601 Υψηλ. 24H $ 0.209499$ 0.209499 $ 0.209499 Υψηλή συνέχεια $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Χαμηλότερη τιμή $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.33%

ErectusDAO (YUGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.206243. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.199601 και ενός υψηλού $ 0.209499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUGE είναι $ 0.281013, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.178234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUGE έχει αλλάξει κατά -1.55% την τελευταία ώρα, +2.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ErectusDAO (YUGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 328.96K$ 328.96K $ 328.96K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 328.96K$ 328.96K $ 328.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.60M 1.60M 1.60M Συνολικός Όγκος 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ErectusDAO είναι $ 328.96K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUGE είναι 1.60M, με συνολική προσφορά 1595241.433839235. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 328.96K