EquitEdge (EEG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

EquitEdge (EEG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.05005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EEG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EEG είναι $ 0.058283, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04823955.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EEG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EquitEdge (EEG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Προμήθεια Κυκλοφορίας 400.00M 400.00M 400.00M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EquitEdge είναι $ 20.02M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EEG είναι 400.00M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.02M