Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Equalizer on Sonic (EQUAL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Επίσημη ιστοσελίδα: https://equalizer.exchange Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.equalizer.exchange/ Αγοράστε EQUAL τώρα!

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Equalizer on Sonic (EQUAL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 893.24K $ 893.24K $ 893.24K Συνολική προμήθεια: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.599055 $ 0.599055 $ 0.599055 Τρέχουσα τιμή: $ 0.852178 $ 0.852178 $ 0.852178 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Equalizer on Sonic (EQUAL)

Tokenomics Equalizer on Sonic (EQUAL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Equalizer on Sonic (EQUAL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EQUAL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EQUAL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EQUAL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EQUAL token!

