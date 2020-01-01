EnteriseCoin (ENT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το EnteriseCoin (ENT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες EnteriseCoin (ENT) "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Επίσημη ιστοσελίδα: https://enterise.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Αγοράστε ENT τώρα!

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για EnteriseCoin (ENT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Τρέχουσα τιμή: $ 0.086784 $ 0.086784 $ 0.086784 Μάθετε περισσότερα για την τιμή EnteriseCoin (ENT)

Tokenomics EnteriseCoin (ENT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του EnteriseCoin (ENT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ENT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ENT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ENT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ENT token!

Πρόβλεψη Τιμής ENT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ENT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ENT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ENT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!