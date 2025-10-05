Η σημερινή ζωντανή τιμή EnteriseCoin είναι 0.086161 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ENT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ENT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή EnteriseCoin είναι 0.086161 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ENT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ENT εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 ENT σε USD

$0.086161
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
EnteriseCoin (ENT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:29 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.094847
$ 0.077312
--

--

-0.54%

-0.54%

EnteriseCoin (ENT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.086161. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENT είναι $ 0.094847, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.077312.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.38M
--
$ 43.08M
16.05M
500,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EnteriseCoin είναι $ 1.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENT είναι 16.05M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.08M

EnteriseCoin (ENT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από EnteriseCoin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EnteriseCoin σε USD ήταν $ -0.0006180328.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EnteriseCoin σε USD ήταν $ -0.0012049788.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από EnteriseCoin σε USD ήταν $ -0.00257816316346898.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0006180328-0.71%
60 Ημέρες$ -0.0012049788-1.39%
90 Ημέρες$ -0.00257816316346898-2.90%

Τι είναι EnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

EnteriseCoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το EnteriseCoin (ENT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία EnteriseCoin (ENT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το EnteriseCoin.

Ελέγξτε την EnteriseCoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

ENT σε Τοπικά Νομίσματα

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του EnteriseCoin (ENT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ENT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με EnteriseCoin (ENT)

Πόσο αξίζει το EnteriseCoin (ENT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ENT στο USD είναι 0.086161 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ENT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ENT σε USD είναι $ 0.086161. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του EnteriseCoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ENT είναι $ 1.38M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENT είναι 16.05M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ENT;
Το ENT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.094847 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ENT;
Το ENT είχε τιμή ATL ύψους 0.077312 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ENT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ENT είναι -- USD.
Θα ανέβει το ENT υψηλότερα φέτος;
Το ENT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ENT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

