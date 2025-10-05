EnteriseCoin (ENT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Χαμηλότερη τιμή $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.086161. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENT είναι $ 0.094847, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.077312.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.05M 16.05M 16.05M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EnteriseCoin είναι $ 1.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENT είναι 16.05M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.08M