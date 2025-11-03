ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ENERGY COIN είναι 0.00001171 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ENERGY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ENERGY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ENERGY COIN είναι 0.00001171 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ENERGY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ENERGY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ENERGY

Πληροφορίες Τιμής ENERGY

Τι είναι το ENERGY

Επίσημος Ιστότοπος ENERGY

Tokenomics ENERGY

Προβλέψεις Τιμών ENERGY

ENERGY COIN Λογότ.

ENERGY COIN Τιμή (ENERGY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ENERGY σε USD

USD
ENERGY COIN (ENERGY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:27:34 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001162
$ 0.00001162$ 0.00001162
Κατώτ. 24H
$ 0.00001232
$ 0.00001232$ 0.00001232
Υψηλ. 24H

$ 0.00001162
$ 0.00001162$ 0.00001162

$ 0.00001232
$ 0.00001232$ 0.00001232

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0.00001162
$ 0.00001162$ 0.00001162

-0.00%

-4.20%

-19.08%

-19.08%

ENERGY COIN (ENERGY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001171. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENERGY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001162 και ενός υψηλού $ 0.00001232, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENERGY είναι $ 0.00208531, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001162.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENERGY έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -4.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.70K
$ 11.70K$ 11.70K

--
----

$ 11.70K
$ 11.70K$ 11.70K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429 999,809,745.474429

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ENERGY COIN είναι $ 11.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENERGY είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999809745.474429. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.70K

ENERGY COIN (ENERGY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ENERGY COIN σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ENERGY COIN σε USD ήταν $ -0.0000052237.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ENERGY COIN σε USD ήταν $ -0.0000064273.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ENERGY COIN σε USD ήταν $ -0.0002605360394141759.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-4.20%
30 ημέρες$ -0.0000052237-44.60%
60 Ημέρες$ -0.0000064273-54.88%
90 Ημέρες$ -0.0002605360394141759-95.69%

Τι είναι ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ENERGY COIN (ENERGY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

ENERGY COIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ENERGY COIN (ENERGY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ENERGY COIN (ENERGY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ENERGY COIN.

Ελέγξτε την ENERGY COIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

ENERGY σε Τοπικά Νομίσματα

ENERGY COIN (ENERGY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ENERGY COIN (ENERGY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ENERGY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ENERGY COIN (ENERGY)

Πόσο αξίζει το ENERGY COIN (ENERGY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ENERGY στο USD είναι 0.00001171 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ENERGY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ENERGY σε USD είναι $ 0.00001171. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ENERGY COIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ENERGY είναι $ 11.70K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENERGY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENERGY είναι 999.81M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ENERGY;
Το ENERGY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00208531 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ENERGY;
Το ENERGY είχε τιμή ATL ύψους 0.00001162 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ENERGY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ENERGY είναι -- USD.
Θα ανέβει το ENERGY υψηλότερα φέτος;
Το ENERGY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ENERGY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
ENERGY COIN (ENERGY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

