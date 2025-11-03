ENERGY COIN (ENERGY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001162 Υψηλ. 24H $ 0.00001232 Υψηλή συνέχεια $ 0.00208531 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001162 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.08%

ENERGY COIN (ENERGY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001171. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENERGY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001162 και ενός υψηλού $ 0.00001232, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENERGY είναι $ 0.00208531, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001162.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENERGY έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -4.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.70K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M Συνολικός Όγκος 999,809,745.474429

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ENERGY COIN είναι $ 11.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENERGY είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999809745.474429. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.70K