Elysyn Ai (ELYSYN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00068385 $ 0.00068385 $ 0.00068385 Κατώτ. 24H $ 0.00069225 $ 0.00069225 $ 0.00069225 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00068385$ 0.00068385 $ 0.00068385 Υψηλ. 24H $ 0.00069225$ 0.00069225 $ 0.00069225 Υψηλή συνέχεια $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00068385$ 0.00068385 $ 0.00068385 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.94%

Elysyn Ai (ELYSYN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00068537. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ELYSYN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00068385 και ενός υψηλού $ 0.00069225, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ELYSYN είναι $ 0.149965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00068385.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ELYSYN έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -0.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Elysyn Ai (ELYSYN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.19M 9.19M 9.19M Συνολικός Όγκος 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Elysyn Ai είναι $ 6.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ELYSYN είναι 9.19M, με συνολική προσφορά 9194235.959072296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.30K