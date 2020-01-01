ELVIS (ELVIS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ELVIS (ELVIS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ELVIS (ELVIS) Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.elvisape.com Αγοράστε ELVIS τώρα!

ELVIS (ELVIS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ELVIS (ELVIS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 882.82K $ 882.82K $ 882.82K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 885.89K $ 885.89K $ 885.89K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00088589 $ 0.00088589 $ 0.00088589 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ELVIS (ELVIS)

Tokenomics ELVIS (ELVIS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ELVIS (ELVIS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ELVIS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ELVIS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ELVIS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ELVIS token!

