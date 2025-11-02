ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Eli Lilly xStock είναι 864.84 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LLYX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LLYX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LLYX

Πληροφορίες Τιμής LLYX

Τι είναι το LLYX

Whitepaper LLYX

Επίσημος Ιστότοπος LLYX

Tokenomics LLYX

Προβλέψεις Τιμών LLYX

Eli Lilly xStock Λογότ.

Eli Lilly xStock Τιμή (LLYX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LLYX σε USD

$864.84
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Eli Lilly xStock (LLYX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:16:41 (UTC+8)

Eli Lilly xStock (LLYX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 863.68
Κατώτ. 24H
$ 865.26
Υψηλ. 24H

$ 863.68
$ 865.26
$ 868.49
$ 624.79
+0.06%

-0.00%

+4.66%

+4.66%

Eli Lilly xStock (LLYX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $864.84. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LLYX μεταξύ ενός χαμηλού $ 863.68 και ενός υψηλού $ 865.26, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LLYX είναι $ 868.49, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 624.79.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LLYX έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eli Lilly xStock (LLYX) Πληροφορίες αγοράς

$ 291.68K
--
$ 18.46M
337.26
21,342.925497754
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eli Lilly xStock είναι $ 291.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LLYX είναι 337.26, με συνολική προσφορά 21342.925497754. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.46M

Eli Lilly xStock (LLYX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Eli Lilly xStock σε USD ήταν $ -0.0580186202487.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eli Lilly xStock σε USD ήταν $ +45.5191237200.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eli Lilly xStock σε USD ήταν $ +154.8618827280.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eli Lilly xStock σε USD ήταν $ +108.270018605882.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0580186202487-0.00%
30 ημέρες$ +45.5191237200+5.26%
60 Ημέρες$ +154.8618827280+17.91%
90 Ημέρες$ +108.270018605882+14.31%

Τι είναι Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

Eli Lilly xStock (LLYX) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Eli Lilly xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Eli Lilly xStock (LLYX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Eli Lilly xStock (LLYX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Eli Lilly xStock.

Ελέγξτε την Eli Lilly xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

LLYX σε Τοπικά Νομίσματα

Eli Lilly xStock (LLYX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Eli Lilly xStock (LLYX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LLYX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Eli Lilly xStock (LLYX)

Πόσο αξίζει το Eli Lilly xStock (LLYX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LLYX στο USD είναι 864.84 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LLYX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LLYX σε USD είναι $ 864.84. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Eli Lilly xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LLYX είναι $ 291.68K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LLYX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LLYX είναι 337.26 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LLYX;
Το LLYX πέτυχε τιμή ATH ύψους 868.49 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LLYX;
Το LLYX είχε τιμή ATL ύψους 624.79 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LLYX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LLYX είναι -- USD.
Θα ανέβει το LLYX υψηλότερα φέτος;
Το LLYX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LLYX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:16:41 (UTC+8)

Eli Lilly xStock (LLYX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

