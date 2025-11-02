Eli Lilly xStock (LLYX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 863.68 $ 863.68 $ 863.68 Κατώτ. 24H $ 865.26 $ 865.26 $ 865.26 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 863.68$ 863.68 $ 863.68 Υψηλ. 24H $ 865.26$ 865.26 $ 865.26 Υψηλή συνέχεια $ 868.49$ 868.49 $ 868.49 Χαμηλότερη τιμή $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.66%

Eli Lilly xStock (LLYX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $864.84. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LLYX μεταξύ ενός χαμηλού $ 863.68 και ενός υψηλού $ 865.26, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LLYX είναι $ 868.49, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 624.79.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LLYX έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eli Lilly xStock (LLYX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 291.68K$ 291.68K $ 291.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.46M$ 18.46M $ 18.46M Προμήθεια Κυκλοφορίας 337.26 337.26 337.26 Συνολικός Όγκος 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eli Lilly xStock είναι $ 291.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LLYX είναι 337.26, με συνολική προσφορά 21342.925497754. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.46M