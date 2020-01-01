Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Elawn Moosk (MOOSK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Elawn Moosk (MOOSK) Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.elawnmoosk.com/ Αγοράστε MOOSK τώρα!

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Elawn Moosk (MOOSK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 109.93K $ 109.93K $ 109.93K Συνολική προμήθεια: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 109.93K $ 109.93K $ 109.93K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00008919 $ 0.00008919 $ 0.00008919 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010994 $ 0.00010994 $ 0.00010994 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Elawn Moosk (MOOSK)

Tokenomics Elawn Moosk (MOOSK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Elawn Moosk (MOOSK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOOSK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOOSK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOOSK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOOSK token!

